  • Haberler
  • Gündem
  • 10 yaşındaki çocuğuna araç kullandıran kişiye 21 bin 656 lira ceza

10 yaşındaki çocuğuna araç kullandıran kişiye 21 bin 656 lira ceza

Kayseri'de 10 yaşındaki çocuğuna araç kullandırdığı tespit edilen C.Ö. isimli kişiye 21 bin 656 lira para cezası uygulanırken, şahıs psikoteknik raporu alması için İl Sağlık Müdürlüğüne sevk edildi.

10 yaşındaki çocuğuna araç kullandıran kişiye 21 bin 656 lira ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kayseride bir adam 10 yaşındaki çocuğuna araç kullandırdı" konulu paylaşım ile ilgili olarak çalışma başlattı.
Paylaşıma konu olan araç ekipler tarafından tespit edilmesinin ardından araç sahibi ebeveyni olan ve aracı kullandıran babası C.Ö. isimli şahsa 21 bin 656 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca şahıs, psikoteknik raporu alması için İl Sağlık Müdürlüğü’ne sevk edildi ve araç trafikten men edildi.

Öte yandan araç sahibi olan ve aracı kullandıran babası C.Ö. isimli şahıs hakkında trafik güvenliğini tehklikeye düşürmek ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarından gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Matemtik Öğretmen Kolukırık: 'Bazı öğrencilerde geometri fobisi var'
Matemtik Öğretmen Kolukırık: “Bazı öğrencilerde geometri fobisi var”
CHP İzmir Vekili Sevda Kılıç, Şerafettin Bahadır'ın tehdit edildiği konusunda tanık ifadesi verdi
CHP İzmir Vekili Sevda Kılıç, Şerafettin Bahadır'ın tehdit edildiği konusunda tanık ifadesi verdi
'Huzur' uygulaması: 5 aranan şahıs yakalandı
‘Huzur’ uygulaması: 5 aranan şahıs yakalandı
Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Türkiye 2'ncisi oldu
Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Türkiye 2’ncisi oldu
102 noktada operasyon: 113 aranan şahıs yakalandı
102 noktada operasyon: 113 aranan şahıs yakalandı
Milletvekili Böhürler ve Prof. Dr. Buzpınar, Filistin meselesini Kayseri'de ele aldı
Milletvekili Böhürler ve Prof. Dr. Buzpınar, Filistin meselesini Kayseri’de ele aldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!