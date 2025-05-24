10 yaşındaki çocuğuna araç kullandıran kişiye 21 bin 656 lira ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kayseride bir adam 10 yaşındaki çocuğuna araç kullandırdı" konulu paylaşım ile ilgili olarak çalışma başlattı.

Paylaşıma konu olan araç ekipler tarafından tespit edilmesinin ardından araç sahibi ebeveyni olan ve aracı kullandıran babası C.Ö. isimli şahsa 21 bin 656 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca şahıs, psikoteknik raporu alması için İl Sağlık Müdürlüğü’ne sevk edildi ve araç trafikten men edildi.

Öte yandan araç sahibi olan ve aracı kullandıran babası C.Ö. isimli şahıs hakkında trafik güvenliğini tehklikeye düşürmek ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarından gerekli adli işlemler başlatıldı.