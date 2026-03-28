10 yaşındaki Rümeysa ‘KANKA’ ile kanseri yendi, klasik otomobille şehir turu attı

KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde yaklaşık bir buçuk yıl süren zorlu kanser tedavisini büyük bir azim ve ailesinin güçlü desteğiyle başarıyla tamamlayan Rümeysa Dumlu, unutulmaz bir gün yaşadı.

Klasik otomobille gezme hayali kuran Rümeysa için Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri tarafından bir etkinlik düzenlendi. Ailesiyle birlikte bir klasik araca binen ve şehir turunda gezen Rümeysa için aracın arka camına “Ben kanseri yendim, mutluluğuma ortak olmak için kornaya bas” yazılı afiş asılırken vatandaşlar korna çalarak Rümeysa’nın mutluluğuna ortak oldu.

Hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşayan Rümeysa’ya, Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri tarafından günün hatırası olarak klasik araba minyatürü de hediye edildi.

Tedavi sürecinde umudunu hiç kaybetmediğini belirten 10 yaşındaki Rümeysa Dumlu, “Buradan KANKA Hastanesi’ne ve Yasin abiye teşekkür ediyorum. Bu süreci çok zor atlattım, çok zor anlardı benim için. Arkadaşlarımdan ayrı kaldım. Bugünkü gezi beni çok mutlu etti. Mutluluğuma ortak oldular, onlar kornaya bastıkça ben biraz daha mutlu oldum. Diğer çocuklar da hiç korkmasın. Benim gibi umutlu olurlarsa iyileşme vardır. Umut varsa iyileşmek de vardır” şeklinde konuştu.

Rümeysa Dumlu’nun annesi Sevim Dumlu ise hastalık ve tedavi süreciyle ilgili olarak, “Hastalığı B ALL lösemi teşhisi aldı. 12 Haziran 2024’te şikayetleri halsizlik, karın ağrısı, ayak bileklerinde şişme olarak gittik. Kan değerleri tamamen düşmüştü. Bizi KANKA’ya gönderdiler. Orada bir kan aldılar, yayma falan yaptılar. Periferik yayma sonucunda B ALL lösemi olduğu anlaşıldı. Bizi direkt hastaneye yatırdılar. 35 gün bir tedavi süreci aldık. Sonrasında ayaktan tedavilerle hastaneye gidip, gelmeyle süren bir tedavi süreci geçirdi. Daha sonra nakil kararı verildi. Yüksek riskli lösemi olduğu için 2024 yılı aralık ayında hastaneye biz yattık. 2024 yılında 3 aylık bir nakil süreci geçirdi. Şu anda da nakil tuttu, iyi bir oranda. Şu an kan değerleri de normal. Hastalığı atlattı, aylık kontrolle devam ediyoruz. Bayağı bir zorlu süreç geçirdi. Aileden ayrı kaldı bu süreçte. Tabii babanın servise girmesi yasaktı, biz ikimizdik. Onun dışında şu an iyi yani çok şükür. Bugün de Yasin bey aradı bizi, KANKA Derneği’nin hayırseveri Rümeysa’ya otomobil gezisi düzenlediğinden bahsetti. Rümeysa’nın hoşuna gideceğini söyledi. Biz de kabul ettik. Rümeysa da çok mutlu” ifadelerini kullandı.

Küçük Rümeysa’nın hayalini gerçeğe dönüştüren Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Yaşar Barık, derneklerinin sürekli olarak bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını belirterek “Bugün burada bizler için en güçlü motorlardan daha büyük bir yüreğe sahip olan bir şampiyonu ağırlıyoruz. Rümeysa’nın bizlerden bir talebi oldu, hayali klasik otomobillerle gezmekmiş. Bizler KANKA Derneği ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği olarak sürekli bu tarz sosyal işlerde yer alıyoruz. Bugün de Rümeysa’nın zaferini kutlamak için bir Kayseri turu attık, kendisinin bir hayalini gerçekleştirdik. Umarım Rümeysa bu umudu, inancı, azmi diğer çocuklara da örnek olur, hepsi sağlığına kavuşurlar. Bizler için de güzel bir etkinlik oldu. Tekrardan kendisini tebrik ediyorum, hayatta her zaman başarılar diliyorum, yolu açık olsun” diye konuştu.

Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Genel Sekreteri Sergen Kütük ise, “Biz Rümeysa kızımıza Yasin bey aracılığıyla ulaştık. Rümeysa kızımızın da bizden bir isteği oldu, klasik otomobillerle gezmek. Aynı bu arabalar gibi demir iradeye sahip olup hastalığı yendiği için biz de onunla beraber bir tur attık. Hayatta başarılar diliyorum, istediği hedeflerine inşallah ulaşır. Bir gün kendisi de derneğimizin altın bir üyesi olursa biz de çok mutlu oluruz” dedi.