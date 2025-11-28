  • Haberler
  • Gündem
  • 10 yıl hapis cezası bulunan aranan şahıs, terasta kaçarken yakalandı

10 yıl hapis cezası bulunan aranan şahıs, terasta kaçarken yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik saklandığı adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde Hakkında 'Hırsızlık', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan K.Ç. (37) isimli şahıs saklandığı adreste, terasa çıkarak kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

10 yıl hapis cezası bulunan aranan şahıs, terasta kaçarken yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik saklandığı adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında “Hırsızlık”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Konut Dokunulmazlığının İhlali” gibi çeşitli suçlardan Kayseri,  Aksaray ve Antalya Adli Makamlarınca 5 aranma kaydı ile aranan ve toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan K.Ç. (37) isimli şahıs saklandığı adreste, terasa çıkarak kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

10 yıl hapis cezası bulunan aranan şahıs, terasta kaçarken yakalandı
10 yıl hapis cezası bulunan aranan şahıs, terasta kaçarken yakalandı
Kayseri'de doktora şiddet: 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kayseri’de doktora şiddet: 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Serhan Çetinsaya– Azim Deniz davası sonuçlandı: Para cezası ve 5 yıl denetim süresi başlatıldı
Serhan Çetinsaya– Azim Deniz davası sonuçlandı: Para cezası ve 5 yıl denetim süresi başlatıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan 'Kara Cuma' tepkisi: Cuma gününün kutsiyetine saygısızlık
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan 'Kara Cuma' tepkisi: Cuma gününün kutsiyetine saygısızlık
Kayserispor, Rizespor hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Rizespor hazırlıklarını tamamladı
ADA Projesi Kapsamında 'Şehrin Kaşifleri' etkinliği düzenlendi
ADA Projesi Kapsamında ‘Şehrin Kaşifleri’ etkinliği düzenlendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!