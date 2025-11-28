10 yıl hapis cezası bulunan aranan şahıs, terasta kaçarken yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik saklandığı adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde Hakkında 'Hırsızlık', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan K.Ç. (37) isimli şahıs saklandığı adreste, terasa çıkarak kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik saklandığı adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında “Hırsızlık”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Konut Dokunulmazlığının İhlali” gibi çeşitli suçlardan Kayseri, Aksaray ve Antalya Adli Makamlarınca 5 aranma kaydı ile aranan ve toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan K.Ç. (37) isimli şahıs saklandığı adreste, terasa çıkarak kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı ve cezaevine teslim edildi.