10 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kayseri'de, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan K.E. (32), polis ekiplerince yakalandı.

10 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan K.E.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan K.E., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
(RHA)

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!