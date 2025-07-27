  • Haberler
  • Asayiş
  • 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Hakkında 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.(35) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.(35) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi'nden Akkışla Çıkarması
Saadet Partisi'nden Akkışla Çıkarması
AGÜ Mezuniyet Töreni'nde Gazze Vurgusu
AGÜ Mezuniyet Töreni'nde Gazze Vurgusu
Kayseri'de Eğitimde Dengeler Değişti: Zirvede İmam Hatip Damgası
Kayseri’de Eğitimde Dengeler Değişti: Zirvede İmam Hatip Damgası
CHP'li Ünalmış Melikgazi İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı
CHP’li Ünalmış Melikgazi İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan firari kadın yakalandı
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan firari kadın yakalandı
Başkan Özcan 'Yarın yapılacak bir seçime hazırmış gibi organize olacağız'
Başkan Özcan; “Yarın yapılacak bir seçime hazırmış gibi organize olacağız”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!