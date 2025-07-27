10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından Hakkında 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.(35) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.(35) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.