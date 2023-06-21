‘100 apartmana 100 kütüphane’ projesine başvurular sürüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın 100 Ağartan Projeleri arasında yer alan ‘Cumhuriyetin 100 Yılında 100 Apartmana Kütüphane’ projesi çerçevesinde kura ile belirlenecek olan apartmanların bodrum katına ve sığınağına 100 adet kütüphane kurulacak.

Talas’ta bulunan binalar için geçerli olacak projenin kura başvuruları Talas Belediyesi’ne ait 0539 357 1930 numaralı telefona whatsapp uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında binanın açık adresi, kütüphane olacak yerin çeşitli açılardan fotoğrafları ve metrekare bilgisi yer alması gerekiyor.

Kura çekimleri ise Talas Belediyesi resmi instagram hesabından yapılacak canlı yayında gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili detaylı bilginin, yine 0539 357 1930 numaralı telefondan alınabileceği belirtildi.