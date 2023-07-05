100 yıl hapis cezasıyla aranan 18 yaşındaki firari yakalandı

 Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık suçundan 100 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 18 yaşındaki M.Ç., yakalandı.

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  • 05.07.2023 12:33
  • Güncelleme: 05.07.2023 12:33
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100 yıl hapis cezasıyla aranan 18 yaşındaki firari yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin özellikle hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Gülük Mahallesinde bir adrese yapılan operasyonda: hakkında; ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’, Yenişehir Şehit Nuri Yazanel Polis Merkezi Amirliği bölgesinde meydana gelen ‘açıktan hırsızlık’ olayında dosyadan firar olarak aranan, Yenişehir Şehit Nuri Yazanel Polis Merkezi Amirliği bölgesinde bölgesinde meydana gelen ‘açıktan hırsızlık’ olayında dosyadan firar olarak aranan, ayrıca ‘hırsızlık’ suçlarından 41 ayrı ilamı ile birlikte toplamda 100 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. Ç. (18) yakalandı.
M.Ç., işlemleri akabinde Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

1ha

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