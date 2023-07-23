100. Yıl Talas'ta Coşkulu Geçecek

Cumhuriyetin 100. yılını anlamlı kılmak ve coşkulu şekilde kutlamak isteyen Talas Belediyesi, özel etkinlikler ve açılışlar düzenleyecek.

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  • 23.07.2023 10:27
  • Güncelleme: 24.07.2023 09:22
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100. Yıl Talas'ta Coşkulu Geçecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhuriyetin 100. yılını anlamlı kılmak ve coşkulu şekilde kutlamak isteyen Talas Belediyesi, özel etkinlikler ve açılışlar düzenleyecek.

’Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri’ adı altında yıl boyu gerçekleştirilecek programlar dizisinde Ağustos ayı, çocuklara özel şenlik ile başlayacak. 1-2 Ağustos tarihlerinde Talas Paraşüt İniş Alanı’nda gerçekleştirilecek şenlikte çocuklar ve aileleri eğlence dolu 2 gün geçirecek. Atölye çalışmalarından sahne gösterilerine, sinema gösterimlerinden konserler ve TRT müzikallerine kadar birçok aktivitenin çocuklarla buluşacağı organizasyonda ayrıca şişme oyun alanındaki birbirinden keyifli oyunlar çocukları bekliyor olacak. 1 Ağustos Salı ve 2 Ağustos Çarşamba günü saat 14.30’da başlayacak olan etkinlikler, saat 22.00’ye kadar devam edecek.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhuriyetin 100 yılını kutladıklarına dikkat çekerek; “Cumhuriyetimiz 100 yaşında ve biz bunun gururunu yaşıyoruz. Bununla birlikte 100. yılı anlamlı kılmak ve coşkulu şekilde kutlamak amacıyla birçok etkinlik ve açılış planladık. Bu çerçevede birbirinden önemli tesis ve yatırımı hizmete açacağız. Bununla birlikte her yaşa ve her kesime hitap eden organizasyonlarımız olacak. 25 Temmuz Salı günü kadınlar için ‘Nadide Hayat’ filmini ücretsiz olarak izleteceğiz. 1 ve 2 Ağustos’ta ise çocuklarımız için iki günlük bir şenlik düzenliyoruz. Kadınlarımızı sinemaya, çocuklarımızı ve büyüklerini de şenliğe davet ediyorum. Türkiye Yüzyılını ve Cumhuriyetin 100. Yılını “Talas Festival 100. Yıl Etkinlikleri” adı altında yıl boyu kutlayacağız” dedi.

İHA

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