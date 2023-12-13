100. yılda 'Şeffaf Oda'da 100. buluşma'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 2 yıl önce Türkiye'de bir ilk olarak başlatılan Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa uygulamasında 100. buluşma gerçekleşti.

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  • 13.12.2023 15:07
  • Güncelleme: 13.12.2023 15:25
100. yılda 'Şeffaf Oda'da 100. buluşma'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 2 yıl önce Türkiye’de bir ilk olarak başlatılan Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa uygulamasında 100. buluşma gerçekleşti.

Başkan Yalçın’ın her hafta çarşamba günü 85 bin nüfusuyla Türkiye’nin en büyük yedinci, Kayseri’nin ise en büyük mahallesi olan Mevlana’da gerçekleştirdiği uygulama bu hafta da yine ilgi odağı oldu. Şeffaf Oda’da vatandaşları dinleyen Başkan Yalçın’a AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve yönetim kurulu üyeleri de sürpriz yaptı. Başkan Yalçın’ı tebrik ederek çiçek takdim eden AK Parti Talas İlçe Başkanı Kiraz, istikrarlı şekilde devam eden uygulamanın büyük takdir topladığını vurguladı.

Burada kısa bir açıklama yapan Kiraz, “Talaslı hemşehrilerimizin hizmete daha hızlı ulaşmaları adına gerçekleştirmiş olduğunuz Şeffaf Oda’da Başkanla Baş Başa programının bugün 100’üncüsü yapılıyor. Böyle güzel bir programı istikrarla, vatandaşın taleplerini dinleyerek, çözüm üreterek devam ettirdiğinizden dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun.” dedi.

“Bizim için önemli bir hizmet”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, teşkilatın bu duyarlılığından dolayı duygulandığını belirterek, “Ana kademe, gençlik ve kadın kollarının bu davranışı bizim için sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim. Teşkilatla belediye olarak her zaman uyumlu çalıştık. Arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Uyumlu çalıştığımız müddetçe de hep başarıya odaklandık. 100 hafta önce Şeffaf Oda’yı yaptığımızda insanlara çok inandırıcı gelmedi. Hatta geçenlerde sayın valimiz buraya geldiğinde ‘Ben bunun geçici bir iş olduğunu düşünmüştüm. Kalıcı olduğunu düşünmemiştim’ dedi. Ama bu bizim için hakikaten önemli bir hizmetti.” diye konuştu.

“Şehrin başvuru merkezi”

Başkan Yalçın, Şeffaf Oda’ya gelen vatandaşların taleplerini toplayarak şehrin hafızasını oluşturan bir merkez olduklarını ifade edip, “Vatandaşlarımız belediyemiz başta olmak üzere resmi kurumlarla ilgili taleplerini bize iletiyorlar. Biz, başta kendi belediyemizle ilgili talepler olacağını zannettik ama SGK’dan tutun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, Büyükşehir Belediyesi’nden Tük Telekom’a kadar bütün talepleri burada toplayıp yerlerine ulaştırıyoruz. Yani burası şehrin ortak hafızasını oluşturan bir başvuru merkezi oldu. Bundan da şikayetçi olmadık. Geçen hafta sayın valimizle yapılan bir toplantıda İŞKUR’dan bir görevlinin burada bulunarak gelen iş taleplerini hemen almalarını istedik. Önümüzdeki günlerde burada onlar da hazır bulunacaklar.” şeklinde konuştu.

“Gönül belediyeciliği”

Gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilediklerini kaydeden Başkan Yalçın, “Vatandaşımızın işini görmekten, vatandaşımıza dokunmaktan, sıkıntılarını çözüme kavuşturmaktan keyif alıyoruz. Bu, bizim AK Partili belediyelerin gönül belediyeciliği formülüyle yürüttüğü bir hizmet.” ifadelerini kullandı.

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İHA

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