102 noktada operasyon: 113 aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de bin 34 emniyet personeli tarafından il genelinde 102 noktada gerçekleştirilen operasyonlarda 113 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bin 34 personel tarafından il genelinde toplam 102 noktada gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol-9 Narko-Asayiş eş zamanlı operasyonlar ve şok uygulamalar gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 2 bin 4 şahıs ve 567 oto sorgusu yapılırken, narkotik arama köpeği MİA ile yapılan aramalarda; toplam 466,75 gram narkotik madde ele geçirildi. İlgili şahıslar hakkında ise gerekli adli işlemler başlatıldı.
Çeşitli asayiş suçlarından toplam 82 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan 106 şahıs ve narkotik suçlarından toplam 33 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan 7 şahıs ile birlikte toplamda 113 şahıs yakalandı.
Ayrıca 59 bin 500 adet doldurulmuş makaron, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 146 adet fişek ele geçirildi.