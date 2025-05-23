102 noktada operasyon: 113 aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de bin 34 emniyet personeli tarafından il genelinde 102 noktada gerçekleştirilen operasyonlarda 113 kişi yakalandı.

102 noktada operasyon: 113 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bin 34 personel tarafından il genelinde toplam 102 noktada gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol-9 Narko-Asayiş eş zamanlı operasyonlar ve şok uygulamalar gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 2 bin 4 şahıs ve 567 oto sorgusu yapılırken, narkotik arama köpeği MİA ile yapılan aramalarda; toplam 466,75 gram narkotik madde ele geçirildi. İlgili şahıslar hakkında ise gerekli adli işlemler başlatıldı.

Çeşitli asayiş suçlarından toplam 82 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan 106 şahıs ve narkotik suçlarından toplam 33 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan 7 şahıs ile birlikte toplamda 113 şahıs yakalandı.

Ayrıca 59 bin 500 adet doldurulmuş makaron, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 146 adet fişek ele geçirildi.

Haber Merkezi

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