104 yaşındaki Gülizar teyze eşini unutamıyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki Gülizar teyze, 20 yıl önce vefat eden eşini çok özlediğini söyleyerek, mezarı başında gözyaşı döktü.

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  • 24.11.2022 16:32
  • Güncelleme: 24.11.2022 16:44
104 yaşındaki Gülizar teyze eşini unutamıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki Gülizar teyze, 20 yıl önce vefat eden eşini çok özlediğini söyleyerek, mezarı başında gözyaşı döktü.

Develi ilçesinde yaşayan asırlık Gülizar Polat, 2002 yılında eşi Abdullah Polat’ı kaybetti. 64 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu eşini özleyen Gülizar teyze, zaman zaman eşinin mezarının başına giderek, hem gözyaşı döküyor hem de dua ediyor.

Eşine olan hasretini gözyaşları içerisinde anlatan ölümünü anlatan 104 yaşındaki Gülizar Polat, " Eşim şurada yatıyor bende yanında ağlıyordum, ’Gülizar ağlama’ dedi. ‘Sen kalk ben öleyim’ dedim. ’Yok Gülizar kimse kimsenin yerine ölmez, gözünün yaşını sil ifademi dinle’ dedi. ‘Hadi sildim ne ifade vereceksin’ bana dedim. ’Yuvayı dağıtma burada dur, kimseden fayda yok sana’ dedi. Bunu dedikten sonra can çıktı. Oğlumun yanına yukarı çiftliğe gittim. ‘Ne yatıyorsun baban gitti git bak’ dedim. Ben kocamın ekmeğini yedim şimdi de onun ifadesini tutacağım. Bakacaksanız bana burada bakın. ‘Ya ölüm ya zulüm benim halim böyle’ dedim” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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