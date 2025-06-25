105 Milyonluk Kayseri'nin en Büyük Kütüphanesi ‘Ders Çalışma Etüd Merkezi’ne dönüşmemeli

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleşen açılış töreni, şehrin kültürel hayatına önemli bir katkı sağlayacak yeni bir merkez olarak dikkat çekiyor.

Kütüphanenin Özellikleri

Kayseri İl Halk Kütüphanesi, 6,100 metrekare kullanım alanına sahip olup, 124,000 kitap kapasitesine ulaşabilecek şekilde tasarlandı. Kütüphane, çeşitli alanlarıyla sadece kitap okuma değil, aynı zamanda kültürel etkinliklerin düzenlenebileceği bir yaşam alanı sunacak.

Öne Çıkan Alanlar

- Bebek Alanı: 0-3 yaş çocuklar için özel bölüm

- Gençlik Salonları: Gençlere yönelik etkinlik alanları

- 24 Saat Açık Çalışma Salonları: Her zaman erişilebilir çalışma alanları

- Maker ve Bilim Atölyeleri: Yaratıcılığı destekleyen atölye alanları

- Konferans Salonu: 156 kişilik kapasite

- Cep Sineması: 50 kişilik film izleme alanı

- İnternet Erişim Merkezi: 48 kişilik kapasite

Kayseri'nin Kültürel Gelişimi

Bu modern kütüphane, Kayseri’nin kültürel zenginliğini artırma amacı taşırken, şehirdeki eğitim ve kültür alanındaki faaliyetleri de destekleyecek. Kayseri, bu yatırım sayesinde önemli bir kültürel merkez haline gelmeyi hedefliyor.