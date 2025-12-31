108 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan yollar bildiriliyor.

Bu kapsamda; Pınarbaşı - Göksun Karayolu: Bu saat itibarıyla çift yönlü olarak tır ve kamyon trafiğine kapatıldı.

Pınarbaşı - Şarkışla Karayolu bu saat itibarıyla çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatıldı.

Pınarbaşı - Gürün Karayolu bu saat itibarıyla çift yönlü olarak tır ve kamyon trafiğine kapatıldı.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nden Pınarbaşı istikametine giden yol bu saat itibarıyla tır ve çekici trafiğine kapatıldı.

Yapılan açıklamada, “108 mahallemizin yolu ulaşıma kapalı olup çalışmalarımız 24 saat devam etmektedir” denildi.