Bugün ebeveynlerin çocuklarına olan sevgi ve bağlılıklarını kutlamak için ayrılan: 11 Ağustos Dünya Evlatlar Günü. Ebeveynlerin çocuklarıyla keyifli etkinlikler yapması, birlikte vakit geçirmesi ve çocuklarına duygusal destek sağlaması amaçlanıyor. Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, ailenin evlatların karakterin şekillendirdiği yer olduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulundu: “Bugün Dünya Evlatlar Günü. Bu vesilesiyle, ailelerimizin en değerli emanetleri olan evlatlarımızın kıymetini bir kez daha hatırlıyor ve hatırlatıyoruz. Evlat, aile ocağının neşesi, umudu ve geleceğin teminatıdır. Onların sağlıklı, güvenli ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi, toplumumuzun huzur ve istikrarı için vazgeçilmezdir. Aile, evladın karakterinin şekillendiği, sevgi ve merhameti öğrendiği en önemli yuvadır. Bizler, her çocuğun sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini, eğitimde fırsat eşitliğine sahip olmasını ve fiziksel, duygusal, ahlaki gelişimini vazgeçilmez ve önemli buluyoruz. Bu özel günde, evlatlarımızın haklarını korumak, onları her türlü ihmal ve istismardan uzak tutmak, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine destek olmak hepimizin ortak sorumluluğudur.

‘EVLATLARIMIZ GELECEĞİMİZDİR’

Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, tüm anne ve babaların evlatlarının kıymetini her gün bilmelerini ve hatırlamaları gerektiğini vurguladı. Avanlıel, “Kayseri Aile Platformu olarak, “Evlatlarımız Geleceğimizdir” anlayışıyla çalışmaya devam edecek, her çocuğun mutlu, huzurlu ve güvenli bir dünyada yaşaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm evlatlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir gelecek diliyor; bütün anne babaları, evlatlarının kıymetini her gün bilmelerini ve hatırlamalarını biliyor ve buna davet ediyoruz” ifadelerinde bulundu.