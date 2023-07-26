11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 'eğitim' vurgusu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken en önem vermemiz gereken konunun eğitim olduğuna inanıyorum.” dedi.

11. Cumhurbaşkanı Gül, Abdullah Gül Üniversitesinin mezuniyet törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Gül, eğitimin önemine değinerek, “Eğitimin her şeyin önünde geldiğini defalarca söylemişimdir. Eğitime yapılan yatırım en iyi yatırımdır. Bir aile içinde, böyle bir şehir içinde, böyle bir ülke içinde böyle. Eğitimde sadece istatistiklerle övünmememiz gerekir. Eğitimin içeriği ve kalitesi bu her şeyin üstünde. Vasat bir eğitim sistemi, vasatta birleşen bir eğitim sistemi hiçbir zaman iyi netice vermez. Bugün üzülerek böyle bir tehlikeyi görüyorum. Geçen sene de üniversite imtihanlarının neticelerinin belli olduğu bir dönemde mezuniyet töreni yapılmıştı ve o zamanda söylemiştim. Neticeleri eğitimciler, gazeteciler ve bilimle uğraşan insanlar analiz ediyorlar ve yazıyorlar. Baktığınızda bu neticelerin geleceğimiz için bizi çok ümitlendiren neticeler olmadığını görüyoruz. Matematikte, fen bilimlerinde, kendi ana dilimiz Türkçede bile ortalama neticelerin arzu edilenin çok daha gerisinde olduğu görmek bize bir alarm olması lazım. Onun için uzun vadeleri tedbirlerin alınması, ciddi analizlerin yapılması ve bunlara dayalı politikaların geliştirilmesi gerekir. Unutmayalım ki bir ülkenin nüfusunun büyük olmasıyla övünmesi çok bir şey ifade etmez. Eğer nüfusunuz nitelikli bir nüfussa o zaman onun anlamı var. Nitelikli olmayan bir nüfus sadece tüketici bir nüfus olur ve yük olur aslında. Bu konular ülkemizin en önemli meseleleri.” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken en önem vermemiz gereken konunun bu olduğuna inanıyorum” diyen Gül, “Bazı meseleler var ki siyasi irade varsa süratli bir şekilde yapılabilir ama eğitimle ilgili konular uzun vadelidir. Onun için çok ciddi stratejiler, istikrarlı uygulamalar ve süreli olması gerekir. Cumhuriyetin 2. yüzyılına girerken en önem vermemiz gereken konunun bu olduğuna inanıyorum. Cumhuriyet kurulduğunda çok önemli eğitim reformları yapıldı ve çok değerli hocalar özellikle üniversitelere getirildi ve oradan mezun olanlar Türk bürokrasisinin kemiğini oluşturdu. Şimdi sayı büyük, okullarımız çok ve fiziki olarak şartlar övünebileceğimiz kadar büyük. Bütün üniversitelerimiz kampüsleri büyük. Anadolu’nun her şehrine gittiğinizde en iyi binalar neresi diye baktığınızda oranın üniversite olduğunu hemen söyleyebilirsiniz ama içinde ne okutuluyor, içerik nedir, bu çok önemli. Bu konuda çok ihmallerimiz olduğu kanaatindeyim. Bu konuda iniş çıkışların olduğunu görüyorum. Çok uzun vadeli, ciddi eğitim politikalarından ne yazık ki uzağız. Ümit ederim ki cumhuriyetin ikinci yılına başlarken bu konu ayrı bir şekilde ele alınır ve ayrı bir şekilde tartışılır. İktidarlardan ve siyasetin ikliminden uzak çok daha uzun vadeli yeni bir eğitim politikası Türkiye’nin gündeminde olur.” şeklinde konuştu.

Öğrencilere nasihatlerde de bulunan 11. Cumhurbaşkanı Gül, “Mezun oldunuz, gayet donanımlısınız. İş hayatına başladınız. Şunu unutmayalım ki her şeyin başı iyi insan olmaktan geçer. İyi insan olun. Tabi ki vatansever olun ama bütün insanlığa karşı da görevleriniz olduğunu da asla unutmayın. Unutmayın ki karakterli, çalışkan, dürüst insanlar her yerde fark edilir ve ayrıcalıklı hale gelirler. Çıkarcı, çok ihtiraslı insanlar başında başarılı gibi gözükür ama sonunda onlarda fark edilir. Onun için siz daima karakterli ve iyi insan olun. Ailenizi ve ülkenizi hiçbir zaman ihmal etmeyin. Çok çalışkan olun ve burada öğrendiklerinizle kalmayın, üzerine yenilerini inşa edin. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın başka ülkelerinde de gözünüz olsun. Gidin, çalışın, okuyun, daha üst mertebelerde bilgilerini geliştirin ve sonunda Türkiye’nin değeri olarak hepinizle gurur duyacağız.” şeklinde konuştu.

Gül, konuşmasının ardından dereceyle mezun olan öğrencilerin plaketini verdi.