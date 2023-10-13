11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de 'Cumhuriyet'in 100. Yılı Resepsiyonu'na katıldı

Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de kendi ismini taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından düzenlenen Cumhuriyet'in 100. Yılı Etkinlikleri Açılış Resepsiyonu'na katıldı.

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  • 13.10.2023 20:35
  • Güncelleme: 14.10.2023 14:25
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de 'Cumhuriyet'in 100. Yılı Resepsiyonu'na katıldı
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Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri’de kendi ismini taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından düzenlenen Cumhuriyet’in 100. Yılı Etkinlikleri Açılış Resepsiyonu’na katıldı.

Düzenlenen resepsiyona Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve akademisyenler katıldı. Resepsiyonda açılış konuşması yapan AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, etkinlik çerçevesinde düzenlenecek panellerle Cumhuriyet’in 100 yılının farklı boyutlarıyla değerlendirileceğini söyleyerek, “Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın ve arkadaşlarının liderliğinde milli birlik ve beraberlik içerisinde kurduğumuz Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla idrak ediyoruz. Üniversitemizin bu vesile ile düzenlediği etkinliklerimizin açılış resepsiyonlarına teşriflerinizden dolayı teşekkürlerimi arz ediyor, hoş geldiniz diyorum. Etkinliklerimizin ana omurgası yârin gerçekleşecek olan panellerimiz tabi ki. Yarınki panellerimizde Cumhuriyetimizin ilk 100 yılını hep beraber değerlendiriyor, çok farklı boyutlarıyla, konularıyla değerlendiriyor ve ana olayları kritik köşe noktalarını, kritik dönüşüm süreçlerini ortaya koyuyor ve anlamaya çalışıyor olacağız. Cumhuriyetimizin ilk 100 yılı esasen insanlık tarihinin de dünya tarihinin de en çalkantılı dönemine denk geliyor. Dolayısıyla hem bu ilk 100 yılı anlamaya, değerlendirmeye çalışıp hem de gelecek yüzyıllarımız için buradan önemli dersler çıkarmaya çalışıyor olacağız. Bu derslerle birlikte politika önerilerini hem Abdullah Gül Üniversitesi’nin hem de çok değerli katılımcılarımızın katkılarıyla önemli fikirleri belki de kitaplaştırıyor olacağız. İçinde bulunduğumuz bina gerek şu anki işlevi gerekse tarihsel anlamı, fonksiyonu itibariyle yalnızca bu bina değil, içinde bulunduğumuz kampüs böylesi bir etkinliğin yani Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinliği’nin gerçekleştirilmesi için belki de en manalı, anlamlı, uygun mekanlardan bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla daha da anlamlı bir hale gelen bu etkinliklerimize teşrif ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Açılış konuşmasından sonra düzenlenen belgesel ve video gösteriminin ardından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Klasik Türk Sanat Müziği Topluluğu Konseri gerçekleşti.

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İHA

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