11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kayseri'ye geliyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ismini taşıyan üniversitenin Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla düzenleyeceği programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelecek.

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  • 04.10.2023 12:52
  • Güncelleme: 04.10.2023 15:03
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kayseri'ye geliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ismini taşıyan üniversitenin Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla düzenleyeceği programlara katılmak üzere Kayseri’ye gelecek.

Abdullah Gül Üniversitesi, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenleyecek. 13 Ekim’de başlayacak olan "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Türkiye" isimli program, açılış konuşmaları ile başlayacak.

14 Ekim’de de devam edecek olan programa 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılacak. Gül, programın açılışında da bir konuşmada yapacak. "Demokrasi ve Dış Politika" ve "Eğitim, Bilim ve Teknoloji", "Ekonomi ve Kalkınma", "Kültür, Sanat ve Edebiyat" konulu panellerin yapılacağı programda "Cumhuriyet" temalı fotoğraf sergisi de gezilecek.

2 gün sürecek olan program, değerlendirmeler ile sona erecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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