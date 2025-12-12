  • Haberler
  • Gündem
  • 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dayısı Abdullah Satoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dayısı Abdullah Satoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dayısı araştırmacı-gazeteci ve şair kimliği ile tanınan Abdullah Satoğlu, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreni ile birlikte son yolculuğuna uğurlandı.

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dayısı Abdullah Satoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dayısı araştırmacı-gazeteci-yazar ve şair sıfatıyla tanınan Abdullah Satoğlu, 81 yaşında hayatını kaybetti. Satoğlu’nun cenazesi, İstanbul Sahrayıcedit Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dayısı Abdullah Satoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

ABDULLAH SATOĞLU KİMDİR?
Abdullah Satoğlu, 15 Mayıs 1934 yılında Kayseri’de doğdu. Satoğlu, edebiyat dünyasında “Lâle Şairi” olarak bilinmesine neden olan “Erciyes” adlı ilk şiirini yazdı. Şiir, 1949 yılında Kayseri Halkevi bünyesinde çıkarılan Erciyes dergisinde yayımlandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

MHP'li İsmail Özdemir'den Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Bütçesi Üzerine Değerlendirme
MHP'li İsmail Özdemir'den Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Bütçesi Üzerine Değerlendirme
Milletvekili Genç, 'Kayseri, bütçeden hak ettiği payı alamıyor'
Milletvekili Genç, “Kayseri, bütçeden hak ettiği payı alamıyor”
Develi'ye Yeni Terminal Binası Hizmete Hazır
Develi'ye Yeni Terminal Binası Hizmete Hazır
Antikacılar, her zamanki gibi aynı yerde
Antikacılar, her zamanki gibi aynı yerde
Milletvekili Genç, 'Kayseri'de tarihi bir miting gerçekleştireceğiz'
Milletvekili Genç, “Kayseri’de tarihi bir miting gerçekleştireceğiz”
2026'da kaç gün tatil var?
2026’da kaç gün tatil var?
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!