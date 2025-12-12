11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dayısı Abdullah Satoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dayısı araştırmacı-gazeteci ve şair kimliği ile tanınan Abdullah Satoğlu, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreni ile birlikte son yolculuğuna uğurlandı.
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dayısı araştırmacı-gazeteci-yazar ve şair sıfatıyla tanınan Abdullah Satoğlu, 81 yaşında hayatını kaybetti. Satoğlu’nun cenazesi, İstanbul Sahrayıcedit Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.
ABDULLAH SATOĞLU KİMDİR?
Abdullah Satoğlu, 15 Mayıs 1934 yılında Kayseri’de doğdu. Satoğlu, edebiyat dünyasında “Lâle Şairi” olarak bilinmesine neden olan “Erciyes” adlı ilk şiirini yazdı. Şiir, 1949 yılında Kayseri Halkevi bünyesinde çıkarılan Erciyes dergisinde yayımlandı.