11. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi Gerçekleştirildi
Kayseri, 11. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. Kongre, akademisyenler ve sağlık profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kongreye; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kongre Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan gibi önemli isimler katıldı.
Açılışta, Zenginlikler Şehri Kayseri tanıtım filmi gösterildi. Alanında uzman isimler, bilimsel paylaşımlarda bulunmak üzere bir araya geldi. Kongrede, pediatrik hastalıklar hakkında paneller düzenlenecek ve anemi, dehidratasyon, öksürük gibi konular kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.
Kongre, sağlık camiasına önemli katkılar sunmayı hedefliyor ve program, sertifika töreni ile sona erecek.