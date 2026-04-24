  • 11. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi Gerçekleştirildi

Kayseri, 11. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. Kongre, akademisyenler ve sağlık profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongreye; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kongre Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan gibi önemli isimler katıldı.

Açılışta, Zenginlikler Şehri Kayseri tanıtım filmi gösterildi. Alanında uzman isimler, bilimsel paylaşımlarda bulunmak üzere bir araya geldi. Kongrede, pediatrik hastalıklar hakkında paneller düzenlenecek ve anemi, dehidratasyon, öksürük gibi konular kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

Kongre, sağlık camiasına önemli katkılar sunmayı hedefliyor ve program, sertifika töreni ile sona erecek.

Haber Merkezi

Bakan Tekin, okullardaki yeni güvenlik önlemlerini açıkladı
Bakan Tekin, okullardaki yeni güvenlik önlemlerini açıkladı
Erciyes'e 23 Nisan zirve tırmanışı
Erciyes’e 23 Nisan zirve tırmanışı
Yahyalı'da traktör kazasında hayatını kaybetti
Yahyalı’da traktör kazasında hayatını kaybetti
Kuaförlerden 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz saç kesim hizmeti
Kuaförlerden 23 Nisan’da çocuklara ücretsiz saç kesim hizmeti
Kırmızı ışık ihlaline 226 cezai işlem uygulandı
Kırmızı ışık ihlaline 226 cezai işlem uygulandı
Kayseri'de Akraba Kavgası: İki Yaralı, Bir Gözaltı
Kayseri’de Akraba Kavgası: İki Yaralı, Bir Gözaltı
