11 İlçede 10 bin Çocuk Ramazan Coşkusunu Yaşadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından Ramazan ayı kapsamında 11 ilçede düzenlenen etkinlikler sona erdi. Her yaştan vatandaşı aynı manevi atmosferde buluşturan programlarda 10 bin çocuk Ramazan sevincini doyasıya yaşarken, aileler de kültür ve sanat dolu etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı.

Kültür, sanat ve maneviyatın iç içe geçtiği etkinliklerde vatandaşlar salonları doldururken, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhu ilçelerde güçlü şekilde hissedildi.

Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı ve Sarız’a Telekonferansla Bağlandı

Programların son durağı olan Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinlikğe vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Sarız ve Pınarbaşı’da gerçekleştirilen programlara telekonferans yöntemiyle bağlanarak vatandaşlara hitap etti.

Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayının kardeşlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak ilçelerde düzenlenen bu tür etkinliklerin toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini ifade etti. Pınarbaşı ve Sarız’daki vatandaşlara selamlarını ileten Büyükkılıç, programa katılan çocukların da Ramazan sevinçlerine ortak oldu.

Kültür ve Sanatla Dolu Ramazan Programı

Etkinlikler Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlarken program boyunca mehteran gösterisi, Âşık ile Maşuk oyunu, çocuk tiyatrosu, palyaço ve yüz boyama etkinlikleri, tasavvuf konseri ve semazen gösterileri sahnelendi.

Özellikle çocuklar için hazırlanan özel aktiviteler büyük ilgi görürken, aileler de Ramazan’ın manevi atmosferini birlik içinde yaşadı. Program boyunca vatandaşlara lokma ikramı yapılırken, etkinlik alanlarında Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhu hissedildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kültür, sanat ve eğitime verdiği önem doğrultusunda çalışmalarını sürdüren KAYMEK, “11 ayın sultanı” Ramazan’da da ilçelerde gönüllere dokunan etkinliklere imza atarak vatandaşlardan tam not aldı.