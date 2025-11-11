6 Kasım 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle birlikte; ekolojik açıdan büyük öneme sahip olan ormanların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla 11 Kasım ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ ilan edilerek her yıl kutlanmaya başladı.

Bu kapsamda her yıl 11 Kasımda ülkenin dört bir yanında fidan dikme ve ağaçlandırma seferberlikleri sürdürülmekte ve çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütülmektedir.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ana etkinlik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Atatürk Orman Çiftliği’nde ağaçlandırma etkinliği yapılacak.

Bunun yanı sıra Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Bayramhacı’da da saat 11.11’de Kocasinan Belediyesi tarafından da ağaçlandırma etkinliği düzenlenecek.

2019’dan bu yana Milli Ağaçlandırma Günü’nde toplamda 34 milyon 733 bin 647 fidan toprakla buluşturuldu.