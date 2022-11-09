11'nci kattan düşen kadın, hayatını kaybetti
Kayseri'de 11'nci kattan düşen Fatma Seçil Y. (43) yaşamını yitirdi.
- 09.11.2022 16:55
- Güncelleme: 09.11.2022 16:55
Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi’nde bulunan apartmanda meydana geldi. 43 yaşındaki Fatma Seçil Y., 11’nci katta bulunan dairenin balkondan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatma Seçil Y.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırdı.
Olay yerinde inceleme yapan polis çok yönlü soruşturma başlattı.
1ha
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