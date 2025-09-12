11 ve 12 Eylül'ün Yıldönümünde MAZLUMDER'den Çarpıcı Açıklama: 'ABD'den Hesap Sorulsun!'

11 Eylül: Unutulmaz Bir Trajedi

Atik, 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleşen terör saldırılarını hatırlatarak, bu olayların ardından ABD’nin Irak ve Afganistan’ı işgal etmesini eleştirdi. Saldırılarda toplamda 2996 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Atik, “ABD’nin bu saldırıları bahane ederek başlattığı işgal, milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkiledi. 20 yıl süren bu işgalde, Afganistan’da 250 bin sivil hayatını kaybetti” dedi.

Ayrıca, Taliban’ın ülkeyi kontrol altına almasının ardından, Afgan halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Atik, “ABD’nin işgali sırasında yaşanan zulümler için Uluslararası Adalet Mahkemesi’nde hesap vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

12 Eylül: Darbe Yıllarının İzleri

Atik, 12 Eylül 1980 darbesinin Türkiye’de yarattığı yıkımı da gündeme getirdi. Cunta yönetiminin 673 bin insanı fişlediğini, 30 bin kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığını ve 1208 kişinin darbeciler tarafından katledildiğini belirtti. “Bu dönemde yaşanan zulümler, Türk toplumunun hafızasında derin yaralar açtı” diyen Atik, geçmişte yaşanan adaletsizliklerin gün yüzüne çıkarılması ve mağdurların haklarının iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Adalet Çağrısı

MAZLUMDER, 12 Eylül darbesinin ardından yaşanan insan hakları ihlallerinin, 28 Şubat 1997 ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimlerinin de araştırılması gerektiğini belirtti. Atik, “Tüm darbecilerin adalet önüne çıkarılması ve hesap vermesi için mücadele edeceğiz” diyerek, adalet çağrısını yineledi.

Bu açıklama, toplumda geçmişe yönelik bir yüzleşme ve adalet arayışının önemine dikkat çekiyor. MAZLUMDER, geçmişte yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini ve bu konuda kararlılıkla hareket edeceklerini ifade etti.