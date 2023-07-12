11 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerce Melikgazi İlçesi Bağpınar Mahallesinde ikamet eden, 29 ayrı suç kaydı olan, 11 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Jandarma bölgesinde meydana gelen Hırsızlık olaylarının faili olarak aranan İ. Ç. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstihbarat şubenin desteği ile İ.Ç.’nin bir bağ evinde saklandığı belirlendi. Bağ evine yapılan operasyon sonucu İ.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

İ.Ç. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.