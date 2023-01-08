11 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

Polis ekipleri 'Cinsel istismar' suçundan hakkında yakalama emri bulunan 1 kişiyi yapılan operasyonla gözaltına aldı.

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  • 08.01.2023 18:08
  • Güncelleme: 08.01.2023 18:08
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11 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

  Gözaltına alınan F.D işlemleri ardından Gültepe Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri hakkında yakalama emri bulunan şahsın yakalanmasına yönelik Melikgazi ilçesi Gesi Fatih mahallesi adresine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda hakkında ‘Cinsel istismar’ suçundan 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. isimli kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. 

Gözaltına alınan F.D işlemleri ardından Gültepe Kapalı Cezaevine teslim edildi.

1ha

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