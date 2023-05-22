11 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ‘hırsızlık’, ‘başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymaya mecbur kılmak suretiyle yağma’, ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından hakkında 11 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö.’nün (28) Kılıçaslan Mahallesi’nde bir ikamette saklandığı belirlendi.

Firari hükümlünün yakalanması için operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan B.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.