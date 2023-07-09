11 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin özellikle hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Gülük Mahallesinde bir adreste yaptığı operasyonda, hakkında; ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘karşılıksız yararlanma’ Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Polis Merkezi Amirliği bölgesinde meydana gelen ‘evden hırsızlık’, ‘mala zarar verme’ ‘motosiklet hırsızlığı’ ve ‘karşılıksız yararlanma’ olayında dosyadan firar olarak aranan C.E., yakalandı.

Toplam 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Gültepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.