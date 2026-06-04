11 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ö.Y. isimli şahıs tespit edildi. Hükümlü, İncesu ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan Ö.Y., işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.