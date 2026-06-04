11 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

11 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ö.Y. isimli şahıs tespit edildi. Hükümlü, İncesu ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan Ö.Y., işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti
Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti
TÜİK açıkladı: Nisan ayında işsizlik oranı 8,2 oldu
TÜİK açıkladı: Nisan ayında işsizlik oranı 8,2 oldu
Komşusunun Asker Gecesinde Kalp Krizi Geçiren 2 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti
Komşusunun Asker Gecesinde Kalp Krizi Geçiren 2 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti
Yahyalı'da Karla Kaplı Yayla Yollarını Açma Çalışmaları Sürüyor
Yahyalı’da Karla Kaplı Yayla Yollarını Açma Çalışmaları Sürüyor
Dünya 3'üncülerinden İl Müdürü Kabakcı'ya Ziyaret
Dünya 3’üncülerinden İl Müdürü Kabakcı’ya Ziyaret
Felahiye'ye 120 milyonluk çevre yatırımı
Felahiye'ye 120 milyonluk çevre yatırımı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!