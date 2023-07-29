112'ye gelen çağrıların yüzde 43'ü vakaya dönüşmedi

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, 2023'ün ilk 6 ayında acil çağrı merkezine gelen 850 bin acil çağrının yüzde 43'ünün vakaya dönüşmediğini kaydederek, vatandaşların merkezi gereksiz yere meşgul etmemesini istedi.

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  • 29.07.2023 11:36
  • Güncelleme: 29.07.2023 13:07
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112'ye gelen çağrıların yüzde 43'ü vakaya dönüşmedi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, 2023’ün ilk 6 ayında acil çağrı merkezine gelen 850 bin acil çağrının yüzde 43’ünün vakaya dönüşmediğini kaydederek, vatandaşların merkezi gereksiz yere meşgul etmemesini istedi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, merkezde çalışan personellerin vatandaşların zor zamanlarında yanlarına olmak için mesai mefhumu gözetmediğini söyleyerek, gereksiz şekilde yapılan çağrıların zaman kaybına neden olduğunu kaydetti. Ak, “Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü 2019 yılından acil çağrıları tem merkezden ve tek numaradan karşılamaktadır. Valimizin desteği ile 2020 ve 2021 yılları arasında yaşanan pandemi sürecinde artan iş yoğunluğuna rağmen aksatılmadan karşılanmıştır. 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde de ilimizde etkilenmiş, günlük 4 bin 500-5 bin civarında seyreden acil çağrı sayımız 12 bin civarına yükselmiştir. Personelimizin mesai mefhumu gözetmeksizin çalışması neticesinde de sıkıntısız olarak bu süreç atlatılmıştır. 2023 yılının 6 aylık verilerine bakıldığında ise acil çağrı merkezine 850 bin civarında acil çağrı gelmiştir, bunların yaklaşık yüzde 43’ü vakaya dönüşmemiştir. Türkiye genelinde ise yaklaşık yüzde 72 oranında vakaya dönüşmemiştir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Ak, “Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yangın ihbarları ve boğulma vakaları artmıştır. Vatandaşlarımızdan güvenliği sağlanmamış sulara kendi can ve mal güvenlikleri açısından girmemelerini tavsiye ediyoruz. Artan yangınlar sebebiyle de yaktıkları ateşi söndürmelerini ve çevreye cam şişelerini atmamalarını özellikle rica ediyoruz. Biz her zaman vatandaşımızın hizmetindeyiz. Acil durumlar haricinde acil çağrı merkezini gereksiz yere meşgul etmemelerini özellikle rica ediyoruz” şeklinde konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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