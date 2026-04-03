114 yıl hapisle aranan kadın hırsız yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 114 yıl hapis cezası bulunan ve 21 aranma kaydı olan Ş.U. (24) polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 21 aranma kaydı bulunan ve çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 114 yıl hapis cezası olan Ş.U.'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Ş.U., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. 

Haber Merkezi

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!