115 dairelik Yahyalı Yeni TOKİ Konutları İnşaatı devam Ediyor

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri, şantiye alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan heyet, sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini gözlemledi.

Başkan Öztürk, inceleme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“TOKİ aracılığıyla 250.000 konut projesini ülkemize kazandırdığı için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’ye, ayrıca çalışmaları yürüten yüklenici firmaya teşekkürlerimi sunuyorum.

Yahyalı’mız için büyük önem taşıyan TOKİ konutlarımızın çalışmaları hızla ilerliyor. Bugün temelden önce atılan Grout beton aşamasını yerinde gördük. Projemiz kapsamında 7 blok ve 115 daire ilçemize kazandırılacak. Bu konutlar tamamlandığında hemşehrilerimiz modern, güvenli ve yaşam standartları yüksek evlere kavuşacak.Yahyalı’daki vatandaşlarımızın burada bir ev sahibi olmasını canı gönülden isterim. İnşallah önümüzdeki günlerde, geniş katılımlı bir temel atma programı ve Tekstil fabrikamızın açılışını gerçekleştireceğiz. Bu konutlar ilk etapta 115 daire ile sınırlı kalmayacak. İmar planını yaptığımız bu bölgede toplam 1.500 konutluk rezerv alanımız mevcut. İlerleyen süreçte, daha fazla konutun yapılması için takipçisi olacağız ve gerekli gayreti göstereceğiz. TOKİ konutları tamamlandığında Yahyalı, şehirleşme adına önemli bir kazanım elde edecek. İlçenin konut ihtiyacı büyük ölçüde karşılanırken, aynı zamanda güvenli ve konforlu yaşam alanları oluşturulacak. Proje kapsamında yer alacak sosyal donatı alanları, çocuk oyun parkları ve geniş yeşil alanlar ise hemşehrilere daha kaliteli bir yaşam imkânı sağlayacak.Ben şimdiden bu konutların hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sahipleri huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürsünler.