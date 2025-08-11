12 Ağustos gecesi gözler havada: Perseid Meteor Yağmuru

Etkinlik, çeşitli kültürel sanat ve eğlence aktiviteleri ile zenginleştirilecek. Katılımcılar, Erciyes’in eşsiz doğasında meteor yağmurunu izleyerek unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Kayseri Bilim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen bu etkinlik, saat 21.00'de başlayacak.

Etkinlik alanında ışık kirliliği olmayan bir ortamda, 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı yağmuruna tanıklık edilecek. Gecede yüzlerce meteorun görülmesi beklenirken, meteorların dünyaya giriş hızlarının saniyede 66 kilometreye kadar ulaşması tahmin ediliyor.

Uzman astronomlar, katılımcılara gezegenler ve takımyıldızlar hakkında bilgi vererek teleskoplarla gözlem yapma imkanı sunacak. Misafirlere, dağ havasına karşı mont, bere ve polar gibi koruyucu ekipmanlar getirmeleri tavsiye ediliyor. Etkinlik, saat 23.00'e kadar devam edecek olup, teleferik ile etkinlik alanına saat 22.00'ye kadar ulaşılabilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, 0 352 222 45 67 ve 0 352 222 89 01 numaralı telefonlardan ulaşabilirler.