12 Bingölspor - Erciyes 38 FK: 1-1
Erciyes 38 FK, TFF 3'üncü Ligi 24'üncü haftasında deplasmanda konuk olduğu grup lideri 12 Bingölspor ile 1-1 berabere kaldı.
Geçen hafta sahasında galip gelen Erciyes 38 FK, bugün deplasmanda grup lideri 12 Bingölspor’a konuk oldu. Kayseri ekibi 23’üncü dakikada Mehmet’in golü ile öne geçti.
Ev sahibi takım 36’ncı dakikada skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi. Maçın ikinci yarısında gol olmadı. Erciyes 38 FK liderden puan kopartarak haftayı 34 puanla kapattı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Bingöl
HAKEMLER: Safa Yılmaz, Tolga Okumuş, Mahmut Can Çilkız
12 BİNGÖLSPOR: Muhammet Tuncer - Mustafa (Dk.85 Berkcan), Buğrahan, Hüseyincan, Melih, Muhammed Altunbay (Dk.67 Eren), Halil İbrahim (Dk.67 Batuhan), Osman, Raşit, Berk Ali, Mehmet Fuat (Dk.60 Recep Berat)
ERCİYES 38 FK: Muhammed Yasin –Utkan, Caner, Muhammed, Ahmet, Hüseyin (Dk.75 Fatih), Güney, Serdar, Mehmet (Dk.65 Berke), Çağrı Yağız (Dk.82 Ethem), Artun (Dk.90+3 Ali)
GOLLER: Dk.36 Berk Ali (12 Bingölspor) Dk.23 Mehmet (Erciyes 38 FK)
SARI KART: Berk Ali, Halil İbrahim, Eren(12 Bingölspor) Muhammed Yasin (12 Bingölspor)