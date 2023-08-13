12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Seçime Gidiyor
12. Bölge Kayseri Eczacı Odası 52. Olağan Seçimli Genel Kurulu 1 Eylül'de yapılacak.
- 13.08.2023 17:16
- Güncelleme: 13.08.2023 18:01
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
12. Bölge Kayseri Eczacı Odası 52. Olağan Seçimli Genel Kurulu 1 Eylül’de yapılacak.
Yönetim kurulu toplantısında alınan kararla 52. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı; 1 Eylül Cuma Günü yapılacak. Erciyes Kültür Merkezi’nde saat 13.00’de yapılacak olan genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2 Eylül Cumartesi günü aynı yer ve saatte yeniden toplanılacak.
İHA
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