12 ilçede planlı elektrik kesintisi (12 Ağustos)

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 12 Ağustos 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde:

Kocasinan

08:45 - 14:00: Kuşçu Mahallesi'nde Kazankaya Kümeevler ve çevresi.

08:45 - 16:45: Oruçreis Mahallesi'nde Ayancık ve 3378. Caddeler, Mithatpaşa Mahallesi'nde ise 3395. Sokak ve Ayancık Caddesi ve civarı.

08:45 - 16:45: Yenidoğan Mahallesi'nde Işıkveren, Samur, Ercan, Gürle, Kurucuova, Tarım, 3189., Turnalı Sokaklar ve civarı.

09:00 - 16:45: Hırkaköy Mahallesi'nde Hırkaköy Kümeevler ve çevresi.

09:00 - 14:00: Akcatepe Mahallesi'nde Yeniyayla Caddesi, 4153., 4152., 4151., 4156., 4157. Sokaklar ve civarı.

09:00 - 17:00: Akcatepe Mahallesi'nde Mevsim Caddesi ve çevresi.

09:00 - 10:00: Yemliha Mahallesi'nde Köprüağzı Kümeevler, Halil Özışık Sokağı, Tekgöz Kümeevleri, 5142., 5143., 5149. Sokaklar ve çevresi.

14:00 - 17:30: Kuşçu Mahallesi'nde Kazankaya Kümeevler, Mollahacı Mahallesi'nde ise 1160. Kümeevleri ve çevresi.

Melikgazi

08:45 - 10:45: Becen Mahallesi'nde Kanca, Mahmutağa, Sayarlı, Ekmekçi Cami Sokakları ve civarı.

09:00 - 10:30: Tınaztepe, 19 Mayıs ve Kocatepe Mahalleleri'nde Taha Carim Caddesi ve civarı.

09:00 - 16:00: Eğribucak, Akyazı, Battalgazi ve Erciyes Mahalleleri'nde çok sayıda sokak ve cadde.

10:30 - 12:00: 19 Mayıs Mahallesi'nde 3033., Göksel, 3024., Gülyeli Sokaklar ve Şehit Büyükelçi Hasan Esat Işık Bulvarı ve çevresi.

13:30 - 15:00: 19 Mayıs Mahallesi'nde 3024. Sokak, Şehit Büyükelçi Hasan Esat Işık Bulvarı, Şehit Büyükelçi İsmail Erez Bulvarı, Göksel Sokağı ve civarı.

15:00 - 16:30: Selimiye Mahallesi'nde Zelve, Ortahisar, Uçhisar, 3014. Sokaklar, Şehit Büyükelçi İsmail Erez Bulvarı, Şehit Büyükelçi Hasan Esat Işık Bulvarı ve çevresi.

Hacılar

08:45 - 17:00: Beğendik Mahallesi'nde Zeynep Kaya, Hacı Sami Boydak, İstikbal Caddeleri, İklim Sokağı ve civarı.

11:00 - 15:00: Yediağaç ve Beğendik Mahalleleri'nde Sakar Eşmecik Caddesi, Kar, Şen, Yağmur, Olgaç, Besin Sokaklar ve civarı.

15:00 - 17:00: Yukarı ve Aşağı Mahalleleri'nde Puturarası, Çarık, Kuyuüstü, Hisarcık Caddeleri, Cumhuriyet Meydanı ve civarı.

Bünyan

08:30 - 17:30: Büyüktuzhisar Mahallesi'nde Kavakpınarı, Hastane 1. Caddesi, 719. Sokak, Yunak Caddesi, Sivas Caddesi, Bağdatyolu Sokağı ve civarı.

Pınarbaşı

08:30 - 17:00: Örenşehir ve Üçpınar Mahalleleri'nde Kümeevler ve çevresi.

Tomarza

09:00 - 12:30: Toklar Mahallesi'nde Toklar Kümeevleri ve çevresi.

Yahyalı

09:00 - 16:00: Yenice Mahallesi'nde Yaylayolu Caddesi ve civarı.

09:30 - 17:00: Çubukharmanı Mahallesi'nde Çubukharmanı Kümeevler, Köykenarı Sokağı ve çevresi.

İncesu

09:00 - 17:00: Küllü Mahallesi'nde çeşitli sokaklar.

Felahiye

09:00 - 10:00: İsabel Mahallesi'nde İsabey Kümeevler ve çevresi.

11:00 - 14:00 ve 14:00 - 17:00: Acırlı Mahallesi'nde Acırlı Kümeevler ve çevresi.

Talas

09:00 - 10:00: Harman Mahallesi'nde Salurbayırı, Dutdere, Akasya, Okutan Caddesi, Düvencikuyu Sokağı ve civarı.

Develi

09:00 - 15:00: Gazi Mahallesi'nde Fatih Caddesi, Sırtalan 1. Kümeevler, Enbiya Kahya Sokağı ve çevresi.

Yeşilhisar

10:00 - 12:00: Karacabey ve Gülbayır Mahalleleri'nde Kıbrıs Caddesi ve civarı.