12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü oratoryo ve sergi ile kutlandı

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı.

Talas Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan programa Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, Garnizon Komutanı Hava Plt. Tuğg. Haldun Taşan, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Büyükşehir Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Vali Yardımcısı Adnan Tezcan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yusuf Eskitürk, İl Millî Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, İl Kültür Müdürü Şükrü Dursun, Talas İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, davetliler, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını okul müdürü Nazif Cindi yaptı. Kutlama programı Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından ‘12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü’ adlı oratoryonun sahnelenmesiyle sona erdi.

Programın sonunda protokol üyeleri, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemi nedeniyle hazırlanan resim sergisini gezdi.