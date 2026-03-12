12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı Gültepe Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri İl Jandarma Komutanı Bilgehan Yeşilyurt, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, davetliler ve öğrenciler katıldı. Program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı müzik korosu ve sinevizyon gösterimi ile devam etti. Günün anlam ve önemi hakkında açıklamalarda bulunan Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Şenol Doğan, “Milletimiz tarihte çok savaş yapmış, fetihler kazanmış, acılar yaşamıştır. Bunlardan en sonuncusu da Balkan Harbi ve Kurtuluş Savaşıdır. Mehmet Akif Ersoy’da bu dönemlerde yaşamış, milletimizin duygularının tercümanı olmuştur. Yazdığı şiirlerde milletimizin bağımsızlık aşkını, imkansızlık içindeki kahramanlığını, değerlerimizi, ideallerimizi yansıttığı görülür. İstiklal Marşı da, milli birlik ve beraberliğimizin tam bir mutabakat metnidir. Okulumuzun musiki korosu Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı şiirleri seslendirecek. Tiyatro ekibimiz de Mehmet Akif Ersoy’un hayatından bazı sahneleri canlandıracak. Duygulu ve ilginizi çekecek mütevazi bir program hazırladık. Her fanide olduğu gibi; ezanla başlayıp sela ile biten bir hayat hikayesinden bahsedeceğiz” şeklinde konuştu.