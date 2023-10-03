12 Ressamın Kayseri resimleri tuvale yansıdı

Melikgazi Belediyesinin, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini resim tuvaline yansıtmak için tarihi Gesi Kamp Merkezi'nde başlattığı ve 12 ressamın katıldığı 'Melikgazi Resim Çalıştayı' sona erdi.

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  • 03.10.2023 15:16
  • Güncelleme: 03.10.2023 15:21
12 Ressamın Kayseri resimleri tuvale yansıdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesinin, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini resim tuvaline yansıtmak için tarihi Gesi Kamp Merkezi’nde başlattığı ve 12 ressamın katıldığı ‘Melikgazi Resim Çalıştayı’ sona erdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çalıştay’ta üretilen resimlerin 4 Ekim Çarşamba günü saat 15.00’de Hunat Medresesi’nde 3 gün boyunca sergileneceğini hatırlattı. Başkan Palancıoğlu, Türkiye’nin farklı şehirlerinden Çalıştay’a katılarak, ilçenin zenginliklerini ve serbest çizimlerini tuvallerine yansıtan ressamları ziyaret ederek, çalışmalarını inceledi.

Ressamların Melikgazi’nin birçok güzelliklerini kendilerine özgün stilleriyle yorumladığını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak yaz başından beri kültürel ve sanatsal birçok etkinlik düzenledik. Teknik işlerimizin yanında sanatsal ve kültürel işler yapmayı da ihmal etmiyoruz. Kültür ve sanatı, düzenlediğimiz etkinliklerle her mahallemizde ulaşılabilir kılıyoruz. Adıyaman, Ankara, Antakya, Antalya, Mersin, Eskişehir ve Mardin’den gelen 12 ressamımız Gesi Kamp Merkezinde resim kampı yaptılar. Adıyaman ve Antakya olmak üzere deprem bölgesinden gelen ressam kardeşlerimiz var. Onlara da güzel bir moral motivasyon oldu. Burada yapılan eserler için 4 Ekim Çarşamba günü Hunat Medresesi’nde saat 15.00’de sergi düzenleyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bekleriz” dedi.

Kendilerine bu imkanı sağlayan Başkan Palancıoğlu’na teşekkür eden Timya Sanat Grubu Sorumlusu Ressam Zeynep Dalkılıç ise “Kayseri’ye büyük bir hayranlığımız var. Kayseri’nin tarihi, doğal güzelliklerini ve tarihini tanıtmak ve ressamlarımızın gözünden tuvallere yansıyan eserlerle kültürel bir miras bırakmak istiyoruz. Gesi’ye ve bu kamp merkezine bayıldık. İnşallah seneye bunu uluslararası boyuta taşırız. Biz çok keyif aldık. İnşallah sergimize de tüm sanatseverleri bekliyoruz” diye konuştu.

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İHA

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