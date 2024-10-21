12 Uyuşturucu taciri yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 hafta boyunca yapılan 26 operasyonda 12 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan yapılan operasyonlarda 2 kilogram 991,36 gram narkotik madde, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 32 adet fişeği ele geçirildi.

12 Uyuşturucu taciri yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 hafta boyunca yapılan 26 operasyonda ; 48 kişi hakkında gerekli yasal işlem yapıldı, 12 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan yapılan operasyonlarda 2 kilogram 991,36 gram narkotik madde, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 32 adet fişeği, 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Haber Merkezi

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