12 yıl 22 ay kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 12 yıl 22 ay 85 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E.(37) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.