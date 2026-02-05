  • Haberler
  • 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç subay yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Ankara Ağır Ceza İlamat masasınca hakkında 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 15 Temmuz hain darbe girişimine fiilen katıldığı tespit edilen ihraç subay E.K.(37) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Ankara Ağır Ceza İlamat masasınca hakkında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 15 Temmuz hain darbe girişimine fiilen katıldığı tespit edilen İhraç Subay E.K.(37) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

