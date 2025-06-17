12 yıl hapis cezası bulunan 20 yaşındaki genç yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.(20) yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yaya devriye sırasında yapılan kontrollerde; Durumundan şüphelenilerek durdurulan ve hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.(20) yakalanarak cezaevine teslim edildi.