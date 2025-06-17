  • Haberler
  • Asayiş
  • 12 yıl hapis cezası bulunan 20 yaşındaki genç yakalandı

12 yıl hapis cezası bulunan 20 yaşındaki genç yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.(20) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

12 yıl hapis cezası bulunan 20 yaşındaki genç yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yaya devriye sırasında yapılan kontrollerde; Durumundan şüphelenilerek durdurulan ve hakkında  "Kasten Öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.(20) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de bir haftada 252 şüpheli yakalandı
Kayseri’de bir haftada 252 şüpheli yakalandı
3 yeni okulun toplu açılışı yapıldı: 'Türkiye'ye damga vuracak okulun açılışı Eylül'de'
3 yeni okulun toplu açılışı yapıldı: 'Türkiye'ye damga vuracak okulun açılışı Eylül'de'
Kayseri'de Bahçesinde Vurulan Şahıs Ağır Yaralandı
Kayseri'de Bahçesinde Vurulan Şahıs Ağır Yaralandı
Kocasinan, Tarımsal Kalkınma ve Yenilikçi Üretim Modelleriyle Amsterdam Furaı'nda
Kocasinan, Tarımsal Kalkınma ve Yenilikçi Üretim Modelleriyle Amsterdam Furaı'nda
Talas'ta Babalar Günü Coşkusu 'Hoş Seda' İle Yaşandı
Talas’ta Babalar Günü Coşkusu “Hoş Seda” İle Yaşandı
Bakan Bolat: '5 yıldır hiç küçülme olmadan büyüme çizgimiz devam ediyor'
Bakan Bolat: '5 yıldır hiç küçülme olmadan büyüme çizgimiz devam ediyor'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!