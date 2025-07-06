12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından hakkında kadına karşı basit yaralama, hırsızlık ve tehdit suçundan 12 yıl 3 ay 17 gün hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.D. yakalanarak tutuklandı.

12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sarıoğlan İlçesi Palas Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; Hakkında kadına karşı basit yaralama, hırsızlık ve tehdit suçundan 12 yıl 3 ay 17 gün hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.D.  yakalandı. A.D., işlemlerinin ardından Kayseri Gültepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Haber Merkezi

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