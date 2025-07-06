12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından hakkında kadına karşı basit yaralama, hırsızlık ve tehdit suçundan 12 yıl 3 ay 17 gün hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.D. yakalanarak tutuklandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sarıoğlan İlçesi Palas Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; Hakkında kadına karşı basit yaralama, hırsızlık ve tehdit suçundan 12 yıl 3 ay 17 gün hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.D. yakalandı. A.D., işlemlerinin ardından Kayseri Gültepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.