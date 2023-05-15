12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, cezaevine gönderildi
Kayseri'de polis ekiplerince hakkında 'hırsızlık' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. yakalanarak cezaevine gönderildi.
- 15.05.2023 19:17
- Güncelleme: 15.05.2023 19:17
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kent genelinde hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda polis ekiplerince Melikgazi ilçesi Battalgazi mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası A.E. Gültepe Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Şahsın, polis otosuna götürüldüğü sırada sin kaflı sözlerle söylenmesi dikkat çekti.