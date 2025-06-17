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12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından 12 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş.(54) yakalandı.

12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş.(54), saklandığı adreste polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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