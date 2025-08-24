12 yıllık döner ustası Çelik: 'Dönerin suyu gittiği zaman, lezzeti kalmıyor'

Kayseri'de 12 yıldır döner ustalığı yapan Oktay Çelik, Döner'de tazeliğin ve baharat kalitesinin önemini vurguladı, Çelik, "Doğru döner nasıl hazırlanmalı? Öncelikle tazelik. Tazelik çok önemli. Baharatların kalitesi çok önemli. Doğru döner nasıl hazırlanır diye soruyorsan, tavuk bir gün öncesinden gelir bize, aşağıda hazırlık bölümümüz var, orada açımını yaparız. Terbiye dediğimiz olay var, terbiyeye yatırırız. Bir gün, en az 24 saat terbiyede beklemesi lazım. Sonra takılma işlemine geçtiğimiz zaman, kuyruk oranını güzel ayarlamamız lazım. Baharat da güzel olduğu zaman, doğru döner bu şekilde takılması lazım. Bugünün döneri 24 saat öncesinden hazırlanıyor. Soğuk hava depolarımızda dinleniyor. En az 24 saat, bir gün sonra da takıma geçiyor. Döner yaparken incelikler, baharat olayı, terbiye olayı dediğimiz olay bence çok önemli. Gramajlarını burada tek ustamız hazırlar bizim terbiyemizi. Gramajları aşmaz, ne az olur ne çok olur. Doğru oranda atıldığı zaman, güzel bir döner çıkar ortaya. Yeni yetişen ustalarımız var, macera arıyorlar. Sarımsak tozu atıyorlar, olmayacak baharatları katıyorlar. Macera arıyorlar. Bence doğru bilinen yanlışlar bunlardır. Döneri 1-2 gün öncesinden takıyorlar, soğuk havaya atıyorlar, bekletiyorlar. Dönerin suyu gittiği zaman, dönerin lezzeti kalmıyor. Önemli olan sulu olması. Dönerin suyu şişte beklediği zaman üst üste biniyor, baskı yapıyor, tavuğun suyunu götürüyor. Susuz kalıyor, kuru düşüyor. Bence yanlış. Müşteri istiyorsa, dönerin içinde patates seviyorsa, bence katılması lazım. Sos seviyorsa katılması lazım. Şimdi yeni yetişen gençlerimiz seviyor. Bizim hazırladığımız döneri, müşterinin kendi tercihine göre hazırlıyoruz. Dürümünü kendi seçiyor. Ekstra bizde malzeme, müşteri ne isterse onu atıyoruz. Ama sos seviyordur, ketçap seviyordur, mayonez seviyordur, acı seviyordur. Bunlar müşterinin sevdiği orana göre, biz burada katıyoruz dürümün içerisine. İşini düzgün yaparsan sevinirsin. Sevgiyle yapılan her şey güzeldir bence" şeklinde konuştu.