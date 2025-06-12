120 Aile Ev Hayaline Kavuştu

Proje Detayları ve Başkanın Açıklamaları

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm projelerinin ilçede önemli bir değişim yarattığını belirterek, “Melikgazi’miz, nitelikli kentsel dönüşüm çalışmaları ile gelişiyor. 2019'dan bu yana 70 blok ve 3 bin daire inşa ettik. Bu yatırımlar, yaklaşık 9 milyar TL'lik bir bütçeye denk geliyor. 23 bloğumuz 99 bin metrekare alanda yükseliyor ve 1000'e yakın daireyi kapsıyor. Bugün 120 hak sahibinin kurasını çektik ve 9 bloktaki dairelerini teslim ettik,” dedi.

Başkan Palancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 14 Ocak 2022’de başlayan projeye de vurgu yaparak, “Bu projenin maliyeti yaklaşık 3 milyar TL. Kayseri’nin şehir merkezine en yakın kentsel dönüşüm projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Sosyal konut anlayışımızla, vatandaşlarımızı güvenli ve konforlu yuvalara kavuşturmaya devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Milletvekili’nin Yorumları

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Battalgazi Mahallemizde güzel bir dönüşüm yaşanıyor. Kayseri’miz, uyum ve dayanışma içinde gelişiyor. Hak sahiplerine evleri hayırlı olsun,” dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise, “Kayseri, kentsel dönüşümde Türkiye’nin öncüsü. Hak sahiplerine yeni yuvalarının huzurlu olmasını diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediyesi'nin bu projesi, hem yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm konusundaki kararlılığını gösteriyor hem de vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.