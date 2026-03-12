120 Farklı Ülkeden Üniversite Öğrencileri İftarda Buluştu

İftar Programına Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanı Mustafa Yakupoğlu, Koordinatör Safa Dirican, Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun, akademi kapsamında eğitim veren hocalar ve dünyanın dört bir tarafından gelerek Kayseri’de eğitimlerine devam eden yüzden farklı ülkeden gelen uluslararası öğrenciler katıldı.

Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Hep birlikte iftar edilmesinin ardından başlayan programın açılış konuşmasını akademi öğrencilerinden Lübnanlı Fatma yaptı. Fatma konuşmasında akademinin önemine vurgu yaparak Kayseri’de kendi vatanlarında gibi hissettiklerini bu konuda kendilerine gösterdikleri hassasiyetten dolayı Kayserililere teşekkürlerini iletti. Ayrıca Ramazan ayının da çok farklı ve anlamlı geçtiğini, çeşitli ailelere iftarlara giderek Kayserililerle daha yakın dostluklar kurduklarının altını çizdi. Akademi ile ilgili faaliyetlerden dolayı YTB’ye ve Medeniyetin Burçları Derneği’ne teşekkür etti. Programda daha sonra Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun konuşma yaptı. Konuşmasında yıllardır akademi faaliyetini yürütmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ve akademinin uluslararası öğrencilerin gelişimlerine büyük katkı sağladığının altını çizdi.

Daha sonraki bölümde ise, YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı konuşma yaptı. Konuşmasında akademi çalışmalarının önemine değindi. Ve uluslararası öğrencilerin Türkiye’de bulundukları süre içerisinde sadece eğitim almadıklarını ve kültürel açıdan da, ülkemizle sıkı bağ kurduklarının altını çizdi. Önümüzdeki Kasım ayında Kayseri yapılması planlanan Uluslararası Öğrenciler Bilimler Kongresi ile ilgili çeşitli bilgiler verdi. Bu kongrenin öğrencilerin yaptıkları çalışmaları sunabilecekleri bir ortamın hazırlanmasına vesile olacağını ve bu kongre ile ilgili gerekli görüşmelerin ve çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Uluslararası Öğrenciler Akademisinin 16 ilde düzenlenmesi konusunda destek olan ve altyapı hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun’a da teşekkürlerini ifade etti. Öğrencilerden bu tür çalışmalardan istifade etmeleri gerektiğini hatırlatarak, öğrencilerin yaklaşmakta olan kadir gecelerini ve Ramazan bayramlarını tebrik etti.

Programın son bölümünde ise, akademi kapsamında yürütülen ebru sanatı, Teknofest çalışmaları ve öğrencilerin kitaplarından oluşan hediyeler YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı ve Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanı Mustafa Yakupoğlu’na takdim edildi. Özellikle son birkaç yıldır derece elde eden Teknofest takımının bu katılacağı yeni projesi olan İHA maketini YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı’ya takdim ederek bu çalışmayı ilk defa kamuoyu ile paylaşmış oldular.

Daha sonra ise Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanı Mustafa Yakupoğlu uluslararası öğrencilerin çeşitli konularla ilgili sorularını yanıtladı. Öğrencilerin aktardığı sorunlarla ilgili notlar alarak bu konularla ilgili gerekli çalışmanın yapılacağının altını çizdi. Program öğrencilerle toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.