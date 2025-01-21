120 konutluk Yatay Mimari Projesi'nin temeli atıldı

Kayseri’de Melikgazi Belediyesi tarafından Altınoluk Mahallesi'nde 120 konuttan oluşan Yatay Mimari Projesi'nin temel atma töreni düzenlendi. Törene Ak Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Melikgazi belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, müteahhitler, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Törende konuşan Ak Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı; “Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde modernizmin etkisiyle apartmanlar, çok katlı binalar, asgari parselden, azami sayıda, verimlilik almak gibi hedefler ortaya konmuştu. Ama özellikle 1990’lardan sonra postmodern olarak tanımlanan bu çağda insanların daha fazla geleneğe, adete görgüye doğru gittiği bir dönem yaşıyoruz. Çok katlı binalarımızda güzel bir yapılaşma olduktan sonra hiçbir mahsuru yok, herkes keyifle, huzurla oturuyor ama insan birazcık daha artık özellikle deprem gibi salgın hastalıklar gibi birtakım hadiselerin de etkisiyle daha böyle bahçeli, tabiata yakın, yeşillikler içerisinde, eski hayatımıza daha uygun bir iskanı benimsiyor. Çok katlı binalarda eğer gerekli tedbirler alınmazsa bu gibi facialara da sebebiyet veriyor. Bahçeli evlerde intikal etmek, dışarıya çıkmak daha kolay olduğu için yangın gibi, deprem gibi afetlerde de daha kolay insan canını kurtarmak mümkün olabiliyor” ifadelerini kullandı.

‘BURASI ÖRNEK BİR YAŞAM ALANI OLACAK’

Artık 1+1 ev sorununun önleneceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şöyle konuştu; “Biz Melikgazi Belediyesi olarak özellikle deprem ile birlikte ön plana çıkan ama bizim çok daha önce başladığımız, Kayseri ve Türkiye açısından önemli bazı çalışmalara imza atıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını Aile Yılı ilan etti. Biz Melikgazi Belediyesi olarak 2024 seçimlerinde temamız önce aileydi. Bütün çalışmalarımız ailelere sahip çıkılması, önce aile mevhumu, önce gençlik, önce eğitim, önce istihdam şeklinde devam ediyor. Önceliğimiz aile. Dolayısıyla burada çıkartmış olduğumuz, plan notuna işlemiş olduğumuz yasal düzenlemeyle artık Talas'ta da Melikgazi'de de 27 metrekare üzeri değil 65 metrekare üzeri yapılaşma olabilecek. Artık 2+1e yakın daireler olacak. Dolayısıyla 1+1 sorununu önlemiş olduk. Hem otopark hem aileye verecek tahribatı önüne geçtik. Serbest çalışma kapsamında inşaat alanı 15 kata kadar kullanılabiliyordu. Şimdi Melikgazi'de inşaat alanından taviz vermemek şartıyla 15 katta değil, 10 katta kullanacak şekilde düzenleme yaptık. Bundan sonra Melikgazi'de teknik gerekçeler sunmadıkça 10 katın üzerine çıkmak mümkün olmayacak. Diğer bir karar; 45 bin metrekarelik alanımızda tam 120 tane bahçeli ev yapıyoruz. Her bir blok 4 tane bahçeli evden oluşmak üzere 30 blokluk toplam 120 tane burada bahçeli ev olacak. Bir sosyal tesisimiz olacak. Kına, nişan, oturmaları için farklı programlar için kullanılacak. Aynı zamanda çevirici olsun dedik. Güneş enerjisi kesinlikle kullanılsın diye. Elektrik enerjisini güneş enerjisinden alacaklar. Elektrikli araçları için altyapısını hazır halde sunacağız. Hemen arka tarafında ve ön tarafında 27 bin metrekarelik park alanı var. Bu parkları da siteler bitmeye yakın yapmış olacağız. Dolayısıyla burası örnek bir yaşam alanı, örnek bir site olacak.”