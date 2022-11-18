120 saatlik kayıtlar incelendi, 1 yıl önce çalınan araç bulundu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2021 yılında çalınan araç 120 saatlik kayıtların izlenmesi ile bulundu.

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  • 18.11.2022 18:23
  • Güncelleme: 18.11.2022 19:23
120 saatlik kayıtlar incelendi, 1 yıl önce çalınan araç bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2021 yılında çalınan araç 120 saatlik kayıtların izlenmesi ile bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalınan otoların bulunabilmesi, otoları çalan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanabilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Talas ilçesinden 2021 yılında çalınan bir otomobilin aynı renk ve marka olan başka bir otomobil ile plakası değiştirilerek kullanıldığı bilgisi edinildi. Ekipler plaka ile ilgili 120 saatlik PTS ve şehir güvenlik kamera görüntülerini ve plakaya ait trafik cezalarının nerede yazıldığını tek tek inceleyerek, aracın yeri tespit edildi. Ekipler aracı Kocasinan ilçesinde Doğu Garajı’nda şüpheli M.A. ile birlikte yakaladı. M.A., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, çalınan araç da sahibine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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